Calcio, Finale. Compleanno da leader per Luca Ferrara: "Grazie ai giovani ho ritrovato la fame di calcio"

E' stato un compleanno da vero e proprio leader del Finale che è tornato a macinare punti quello di ieri per Luca Ferrara.

Ventisette candeline spente con la fascia di capitano al braccio, come nelle ultime partite, e con il morale decisamente buono. Quella salvezza, anche diretta, che fino a qualche settimana fa la salvezza sembrava lontana, ora è un po' più vicina grazie agli ultimi quattro risultati utili consecutivi.

La strada resta lunga, vietato rilassarsi quindi: "Abbiamo preso una bella boccata d'ossigeno, detto questo per noi l'imperativo è sempre stato quello di crederci a prescindere. Sono contento che si siano trovate un'entità ed una compattezza che forse prima mancava ancora, e questo ha aiutato molto".

Parole decise quelle dell'esterno mancino, con la testa già rivolta alla prossima sfida. Una partita ostica, quella con l'Albenga, dopo uno stop inatteso: "Lo stop? Qualcuno magari sarà stato aiutato ed altri penalizzati. Noi però dobbiamo puntare dritti al nostro obiettivo e provare a prendere punti in ogni partita senza pensare a queste cose. Sappiamo che sarà difficile però vedo molta motivazione da parte di tutta la squadra".

Una squadra giovane, grazie alla quale Ferrara ammette: "Diciamo che probabilmente mi ha dato una spinta in più aiutandomi a ritrovare quella fame che due mesi fa forse mi era venuta a mancare. Essere capitano però è una cosa di cui ad oggi sono veramente soddisfatto ed onorato, vuol dire che il mister mi dà fiducia".

Una convinzione che la società giallorossa ha avuto fin da subito dal suo ultimo ritorno da un'esperienza, quella di due stagioni fa al Vado, conclusasi non proprio positivamente. Ma dalla quale il mancino ha saputo cogliere alcuni insegnamenti: "Sono cose che, sopratutto in queste categorie, capitano. Forse ho imparato ad avere più pazienza e stare un po' più tranquillo".

Parole che sanno veramente di guida quelle dell'estroso mancino finalese doc che domenica prossima sfiderà, insieme a molti ex compagni, tale Lorenzo Scalia, ultimo storico capitano dei giallorossi. Una partita dai contorni insoliti, come la disputa a porte chiuse al 'Borel': "Scalia è stata sicuramente una figura importante per il Finale, ma affrontare l'Albenga sarà difficile perché è una buona squadra con giocatori di livello, tra cui non voglio dimenticare altri ex compagni di squadra ed amici come Molinari e Anselmo. Dovremmo stare super attenti per novanta e passa minuti. Senza pubblico sarà un po' meno entusiasmante, il sostegno del tifo in partite del genere è fondamentale, ma ce la metteremo tutta".