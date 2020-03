Calcio. Juniores Nazionale, rinviate anche le gare di sabato 7 marzo: ecco il programma dei recuperi, gli impegni di Savona e Vado

La LND dilettanti ha comunicato il programma dei recuperi delle gare rinviate per il Coronavirus. Ecco gli impegni del Savona e del Vado.

Recuperi 9^ giornata

Sabato 14 marzo, data libera per via del Torneo di Viareggio, il Vado, in casa, dovrà vedersela con il Legnano, mentre gli striscioni saranno impegnati sul campo della Sanremese.

Recupero 10^ giornata

Martedì 24 marzo, trasferta in casa del Verbania per il Vado. Il Savona, invece, recupererà tra le mura amiche il match contro l'Associazione Calcio Bra