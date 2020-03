Calcio, le decisioni del Comitato Regionale per il prossimo weekend: stop a Eccellenza e Prima Categoria A, in Promozione saltano le tre partite delle squadre savonesi

Preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, in particolare dell’Art. 2/1/a) riguardante, tra le altre, le competizioni sportive da disputarsi nella Provincia di Savona sino all’8 marzo 2020, si riportano, a seguire, le disposizioni per le gare previste nella settimana corrente di pertinenza del Comitato Regionale Liguria, fatte salve eventuali nuove ordinanze emesse dagli organi preposti nel corso dei prossimi giorni.

Si ricorda, altresì, quanto disposto dal suddetto comma in relazione alle gare da disputarsi fuori casa da parte delle Società aventi sede nella zona interessata dal provvedimento (Provincia di Savona) invitando ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato: “E’ fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province”.

Campionato di Eccellenza: Le gare valide per la 09° Giornata di Ritorno sono rinviate d’ufficio. Si comunica, a seguire, il nuovo sviluppo del calendario:

08° Giornata di Ritorno: 15 marzo 2020;

09° Giornata di Ritorno: 22 marzo 2020;

10° Giornata di Ritorno: 29 marzo 2020;

11° Giornata di Ritorno: 05 aprile 2020;

12° Giornata di Ritorno: 11 aprile 2020;

13° Giornata di Ritorno: 19 aprile 2020;

14° Giornata di Ritorno: 03 maggio 2020;

15° Giornata di Ritorno: 10 maggio 2020.

Campionato di Promozione – Girone “A”: Le sotto indicate gare valide per la 09° Giornata di Ritorno verranno disputate mercoledì 11 marzo ad orario da definire:

Celle Ligure – Loanesi S. Francesco;

Ceriale Progetto Calcio – F.S. Sestrese Calcio 1919

Veloce 1910 – Varazze 1912 Don Bosco

Coppa Italia di Promozione – Semifinale: La gara Taggia – Praese 1945, prevista il giorno 05.03.2020, alle ore 20.30, sul Campo “A. Picasso” di Quiliano (SV), è stata rinviata a data da destinarsi.

Campionato di Prima Categoria – Girone “A”: Le gare valide per la 07° Giornata di Ritorno sono rinviate d’ufficio. Si comunica, a seguire, il nuovo sviluppo del calendario:

06° Giornata di Ritorno: 15 marzo 2020;

07° Giornata di Ritorno: 22 marzo 2020;

08° Giornata di Ritorno: 29 marzo 2020;

09° Giornata di Ritorno: 05 aprile 2020;

10° Giornata di Ritorno: 11 aprile 2020;

11° Giornata di Ritorno: 19 aprile 2020;

12° Giornata di Ritorno: 26 aprile 2020;

13° Giornata di Ritorno: 03 maggio 2020.

Campionato Regionale Under 19 di “Eccellenza” – Girone “A”:

Le gare valide per la 10° Giornata di Ritorno sono rinviate d’ufficio.

Si comunica il nuovo sviluppo del calendario:

• 10° Giornata di Ritorno: sabato 14 marzo 2020;

• 11° Giornata di Ritorno: sabato 21 marzo 2020;

• 12° Giornata di Ritorno: sabato 28 marzo 2020;

• 13° Giornata di Ritorno: sabato 04 aprile 2020;

Le date delle semifinali e della finale del Campionato Regionale Juniores Under 19 verranno comunicate successivamente.



Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 e Tornei Regionali Under 16 ed Under 14:

Le sotto indicate gare sono da intendersi rinviate d’ufficio, le stesse dovranno essere recuperate entro mercoledì 01 aprile. Si invitano le Società a prendere accordi in tal senso da comunicarsi congiuntamente all’Ufficio Campi e Programmazione Gare; in mancanza di tale accordo, le stesse verranno fissate d’ufficio.



Campionato Under 17 Regionale Maschile:

Cairese – Sampierdarenese

Savona F.B.C. – Finale



Torneo Under 16 Regionale Maschile:

Finale – Ospedaletti Calcio

Legino 1910 – Serra Riccò 1971



Campionato Under 15 Regionale Maschile:

Legino 1910 – Savona F.B.C.

Vado – Angelo Baiardo

Veloce 1910 – Football Genova Calcio



Torneo Under 14 Regionale Maschile:

Cairese – Legino 1910

Ceriale Progetto Calcio – Praese 1945

Savona F.B.C. – Vado



Campionato Regionale Femminile di Eccellenza:

Le sotto indicate gare valide per la 04° Giornata di Ritorno verranno disputate come di seguito indicato:

Alassio F.C./C.Femm. Superba giovedì 12.03.2020 Ore 21.00 “Ferrando” di Alassio (SV)

Vado/Genoa Cricket & F.C. mercol. 11.03.2020 Ore 20.45 “Dagnino” di Quiliano (SV)



Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C”:

La sotto indicata gara valida per la 06° Giornata di Ritorno è da intendersi rinviata a data da destinarsi:

• Toirano Futsal – Lavagna Calcio a 5.



COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE



Si comunica che l’allenamento della Selezione Under 15 Femminile previsto il giorno giovedì 05 marzo 2020 presso il Campo “Dagnino” di Quiliano/Valleggia (SV) è rinviato a data da destinarsi.