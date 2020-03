Calcio, Murialdo. Macchia: "Sarò il primo tifoso. Grazie a società e giocatori per questi anni insieme". La società punta su Andrea Alloisio

Il Murialdo si avvarrà della collaborazione di Andrea Alloisio per risollevare le sorti della squadra, al momento penultima nel girone "A" di Seconda Categoria. Alloisio sarà da questa sera con il gruppo.

Alloisio è stato chiamato nello staff societario per sopperire alla partenza di Fabio Macchia, dimessosi senza rancore: "Ho deciso di assumermi le mie responsabilità e ho rassegnato le dimissioni. Mi dispiace, è normale, ma l'ho fatto nella speranza che questo possa dare quella scossa necessaria per raggiungere la salvezza visto che ci sono ancora molti punti a disposizione. Rimarrò sempre un tifoso del Murialdo e mi auguro che possano riuscire a raggiungere questa salvezza".

L'allenatore, che in precedenza aveva guidato Millesimo e Rocchettese, ha poi aggiunto: "Ringrazio staff e giocatori per l'esperienza bellissima che mi han fatto vivere". Nel corso delle prime due stagioni targate Macchia, il Murialdo – società non incline a voli pindarici di mercato – ha fatto registrare risultati di assoluto rilievo, conquistando molti punti e salvandosi sempre senza passare dai play out nonostante le difficoltà e la rosa talvolta corta, ma è la bellezza del gruppo la cosa che mister Macchia ricorderà con maggior piacere: "Sono tanti i momenti belli passati insieme, tra cui risultati importanti con squadre forti, ma su tutto metto le numerose cene organizzate al campo al venerdì dopo le vittorie".