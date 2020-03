Calcio, Promozione. Un campionato non esaltate per le formazioni savonesi, otto gare determinanti per playoff e playout

Il girone A del campionato di Promozione non sta riservando grandi emozione alle squadre savonesi, ad eccezione del Varazze che però nelle ultime settimane ha tirato un po’ il freno.

Lo stop forzato per l’allarme coronavirus ha permesso, per tutte le squadre che hanno potuto proseguire gli allenamenti, di riordinare con molta calma le idee e di recuperare qualche infortunato, in vista delle ultime otto gare più determinanti che mai.

Lungimirante l’intervista di alcune settimane fa del tecnico del Varazze Luca Calcagno, che aveva dichiarato come le 5 sfide successive alla vittoria interna contro la Loanesi sarebbero state determinanti per capire a cosa avrebbero potuto ambire i neroazzurri. Gli appena due punti conquistati hanno definitivamente tagliato fuori i varazzini dalla lotta campionato, che comunque possono ambire ad un nobile piazzamento in zona playoff, risultato al di sopra di ogni aspettativa ad inizio stagione.

Per trovare la seconda squadra savonese bisogna scendere fino alla nona posizione dove è situato il Bragno. Una problematica riscontrata fin da inizio stagione per i valbormidesi è stata la continuità di risultati. Con qualche successo in più o occasioni non sciupati oggi si parlerebbe di un’altra classifica; nonostante questo però la zona playoff dista appena tre lunghezze, un risultato ampiamente alla portata.

All’undicesimo posto, appena fuori dalla zona playout, c’è il Ceriale che, nonostante il buon organico di inizio stagione, ha faticato non poco a trovare la propria identità. 29 i punti conquistati fin qui, un calendario di media difficoltà non dovrebbe creare problemi agli uomini di Biolzi.

Dei quattro slot playout sono ben tre quelli occupati dalle savonesi, che, salvo stravolgimenti dell’ultimo periodo, saranno anche le formazioni che lotteranno per la permanenza nella categoria.

Non stanno bastando i 10 centro di bomber Raiola al Celle, che attualmente ricopre la 12° posizione; è la miglior piazzata al momento, ma 8 gare possono ancora ribaltare tutto. Il cambio in panchina in casa Legino non ha sortito gli effetti sperati: mister Tobia non ne fa una tragedia visto che il progetto verdeblù è sul medio-lungo periodo, logico che mantenere la categoria sarebbe un vantaggio non indifferente per il futuro. La Veloce, appaiata o quota 17 punti con il Camporosso, ha dato una scossa alla propria invece proprio con il cambio di guida tecnica: roboante successo contro il quotato Taggia e successo in casa del Ceriale, nonostante questo la rincorsa salvezza è ampiamente in salita, anche a causa l’infortunio al legamento crociato del difensore Cosentino, autentico pilastro della difesa.

Ultima, ma non certo per demeriti della rosa, la Loanesi che sembra sempre più destinata alla retrocessione in Prima Categoria.