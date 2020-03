Un fuorigioco meno "fiscale" per uno spettacolo maggiore. L'idea sarebbe al vaglio dei vertici del calcio

Modificare la regola del fuorigioco per rendere più spettacolare il calcio. Ecco l'idea che starebbe frullando nella testa dei vertici UEFA. Il motivo? Lo si può facilmente trovare nelle dichiarazioni di Collina: "La gente paga per divertirsi con i goal, non per veder sventolare una bandierina". Questo, in sintesi, il centro del contenuto dell'articolo apparso ieri su La Gazzetta dello Sport a firma Fabio Licari.

Il concetto di base è che il calcio, sempre più sotto la luce dei riflettori e sempre più business, non può di certo dormire sugli allori del successo e deve continuare a ripensarsi per rendersi sempre più attraente. In effetti, quante volte è capitato di veder annullare goal spettacolari e tutte le emozioni che ne conseguono per pochi centimetri di fuorigioco?

La questione è aperta e i vertici del pallone starebbero provando a ipotizzare alcuni correttivi. Tra le proposte emerse dall'articolo, quella di considerare il fuorigioco soltanto oltre una certa soglia di centimetri non sembrerebbe essere troppo convincente perché, come si legge sulla rosea, "sposterebbe soltanto il problema". Sarebbe forse più semplice considerare fuorigioco soltanto quando il giocatore si trova con tutto il suo corpo oltre il penultimo giocatore avversario.

Quest'ultima variazione potrebbe apparire a una prima analisi come un'agevolazione per gli arbitri dilettanti, visto che la regola sembrerebbe di più netta rispetto a quella attuale. Ma pensandoci bene, significherebbe soltanto ribaltare la prospettiva: se adesso la difficoltà consiste nel capire se un piede sia più avanti per annullare il goal, in futuro potrebbe consistere nel capire se anche solo un piede è allineato per poter convalidare la rete.