Volley. Gare in territorio savonese a porte chiuse. Divieto di trasferta per i sostenitori della nostra provincia

I campionati di volley in Liguria riprenderanno questa settimana. Tuttavia, nella provincia di Savona tutte le partite, così come le attività di allenamento, si dovranno svolgere a porte chiuse. Un provvedimento che vale per i campionati di ogni livello: nazionali, regionali e territoriali. Inoltre, sarà in vigore il divieto di trasferta per i tifosi della nostra provincia per la partecipazione a eventi e competizioni sportive.