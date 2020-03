Calcio. Il Sestri Levante ritrova il campo, alle 14:30 il primo match di Coppa Italia contro il Chisola

Sono pochi i giorni di stop del mondo dilettantistico trascorsi, ma il match di oggi pomeriggio tra il Chisola e il Sestri Levante rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno per tutti gli appassionati.

I corsari di mister Ruvo, scesi al secondo nel girone ligure di Eccellenza, dopo il sorpasso messo in atto dall'Imperia, saranno di scena sul campo dei torinesi per la prima partita del girone eliminatorio e sarà soprattutto interessante capire, frasi fatte a parte, il livello di competitività della squadra che scenderà in campo.

I rossoblu punteranno le proprie energie sulla coppa nazionale, la cui vincitrice salirà di diritto in Serie D, oppure concentreranno le proprie risorse fisiche e mentali esclusivamente sul campionato per riprendersi il primato sottratto da Capra e compagni?

In più c'è da considerare l'incognita coronavirus che, per la stessa coppa, il campionato e i playoff, rende il quadro ancor di più difficile comprensione.

Fischio d'inizio alle 14:30, livescore su Svsport.it