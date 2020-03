Il comunicato:

"In riferimento al decreto a firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la ASD Genova Calcio, ha deciso di sospendere per la giornata odierna, 5 marzo, qualsiasi tipo di attività sportiva.

In serata verrà deciso se continuare, con senso civico, su questa linea o prendere ulteriori decisioni in sinergia con gli organi Federali competenti.

ASD GENOVA CALCIO"