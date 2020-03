Stop al calcio dilettantistico: l'ipotesi del blocco delle partite di domenica su scala regionale prende quota

Il programma delle partite "savonesi" era di fatto già in parte compromesso dopo i rinvii sanciti martedì scorso, ma il decreto varato dal governo nella giornata di ieri, con l'obbligo delle porte chiuse per ogni manifestazione sportiva, di fatto pone a serio rischio l'intero programma domenicale a livello regionale.

L'attività di blocco, per la provincia di Savona, condizionerebbe in particolar modo la Promozione, con Legino e Bragno sulla carta impegnate sui campi di Serra Riccò e Taggia.

Per quanto concerne l'attività del Settore Giovanile, non sono da escludere provvedimenti anche per quanto concerne i campionati provinciali.

Rumors, che già nella giornata odierna dovrebbero, visti anche i tempi stretti, trovare conferma.

Lo stop dovrebbe essere però solo momentaneo, con il ritorno in campo nel fine settimana del 14-15 marzo. L'auspicio è che l'epidemia venga contenuta e, pur a porte chiuse, si possa procedere verso un graduale ritorno alla normalità.