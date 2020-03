Coronavirus. E' obbligatoria la presenza dei medici agli allenamenti? I presidenti dell'Area Nord della LND chiedono delucidazioni

La promulgazione del decreto atto a sospendere l'attività sportiva a "porte aperte", ha causato più di una perplessità all'interno delle società sportive dilettantistiche.A palesare i propri dubbi è stato Ettore Pellizzari, rappresentante dei presidenti dell'Area Nord della LND, soprattutto in merito all'obbligo della presenza di un medico nel corso degli allenamenti.

Ecco la lettera inviata al presidente Cosimo Sibilia e agli alti rappresentanti della LND

Alla cortese attenzione del Presidente della LND Onorevole Dott. Cosimo Sibilia

Alla cortese attenzione del Dottor Carlo Tranquilli

Alla cortese attenzione del Segretario Generale LND Dottor Massimo Ciaccolini

Caro Presidente,in attesa di vederci/sentirci lunedì prossimo, con la presente sono ad evidenziare la problematica che emerge dal DPCM “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi.

Il comma c) dell’ Art. 1 dispone per lo svolgimento delle competizioni sportive e degli allenamenti a “porte chiuse”:“ . . . le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. . . . “.

Il comma c) contrasta con il comma a) : “ . . . sospensione dei congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”; quindi i medici devono essere lasciati ad impegni più urgenti.

Ieri sera con i colleghi Presidenti dell’Area Nord LND ci siamo contattati con molteplici messaggi in merito al contenuto del DM.

Le Società dilettantistiche dalla Promozione, ma soprattutto dalla Prima Categoria in giù non dispongono di un medico. Anche i medici presenti, leggasi Eccellenza, potrebbero non essere disponibili per i motivi sopra evidenziati.

Pertanto, visto il DPCM dobbiamo pensare che in assenza di personale medico l’attività calcistica debba essere tutta bloccata? Compresi gli allenamenti?

A “porte chiuse” questo fine settimana si riteneva di far giocare le squadre dilettantistiche, non quelle giovanili.

Indubbiamente se il dispositivo del DM viene interpretato in modo perentorio c’è poco da fare. Restiamo in attesa di un parere del dottor Tranquilli.

Grazie

Buona giornata

Ettore Pellizzari