Coronavirus. Si ferma anche il Settore Giovanile della Cairese: "Le società dilettantistiche non possiedono i mezzi necessari per garantire i controlli"

Il comunicato del sodalizio gialloblu:

Preso atto del Decreto Ministeriale e in attesa di comunicazioni ancora più restrittive da parte della Lnd Liguria a partire da OGGI COMPRESO, tutta l'Attività sportiva del settore giovanile deve ritenersi SOSPESA salvo ulteriori comunicazioni.

Le Società dilettantistiche non possiedono i mezzi necessari per garantire i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori come indicato nel Dpcm del 4 marzo 2020.