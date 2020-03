La 6° edizione della "Savona Half Marathon International" si terrà il prossimo 14 giugno

E' ufficiale. Dopo il rinvio causa Coronavirus, la seste edizione della "Savona Half Marathon International" si terrà il prossimo 14 giugno 2020.

Commentano gli organizzatori in una nota: "Le iscrizioni sono nuovamente aperte. Si ricorda che, come da regolamento, gli atleti che avessero già perfezionato l'iscrizione saranno automaticamente iscritti alla gara del 14 giugno 2020".

"In alternativa, sarà data loro la possibilità di 'congelare' gratuitamente l'iscrizione, utilizzando la stessa per l'edizione 2021 (per i dettagli consultare il regolamento della manifestazione alla voce 'Mancata partecipazione' www.savonahalfmarathon.it)" concludono gli organizzatori.