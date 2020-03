Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: il riassunto delle gare infrasettimanale e le prime squadre qualificate

In archivio una parte delle gare di ritorno degli accoppiamenti e le partite della 2^ Giornata dei Triangolari della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Ecco i primi verdetti. S. Marzo Avenza, Monterotondo Scalo, Torrese e San Luca hanno staccato il pass per i Quarti di Finale.

La squadra toscana dopo aver battuto di misura la Virtus Castelfranco all’andata è uscita indenne dalla trasferta emiliana. Ha rischiato molto ma ce l’ha fatta anche il Monterotondo Scalo che ha ottimizzato il successo per 3-1 davanti ai propri tifosi.

Al Carbonia non è bastata la vittoria per 1-0 nel ritorno grazie al gol di Kassama al 13’st. Tutt’altro discorso per la Torrese che ha replicato il successo dell’andata: dopo il 2-0 interno la squadra abruzzese ha espugnato il campo del Tre Pini Matese per 2-1. Criscolo in pieno recupero ha firmato la rete decisiva. Rocambolesco anche il passaggio del turno del San Luca che è uscito sconfitto dal campo del Giarre per 2-1, un ko indolore grazie al successo per 1-0 dell’andata. I calabresi sotto di due gol dopo 50’ hanno trovato la rete decisiva con Catania al 63'.

Nel Triangolare A primi tre punti per il Sestri Levante che ha rifilato a domicilio un netto 3-0 al Chisola. Per i tigullini tre centri tutti nei primi 45’. Successo corsaro anche per la Manzanese (Girone B) che ha espugnato il campo del Sandonà per 2-1. La squadra friulana ha blindato i tre punti con due gol nei primi 28’. Nel G il Corato raggiunge in vetta l’Afragolese battendo in trasferta per 3-1 la Vultur Rionero.

Succede tutto nella ripresa, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con un’autorete di Vicedonimi al 12' della ripresa. I pugliesi trovano il pareggio tre minuti più tardi con Petitti, poi Leonetti al 26' e Agodirini al 35' segnano le due reti che fissano il punteggio finale sul 1-3.

Il riassunto (in neretto le squadre qualificate)

Chisola - Sestri Levante 0-3 (recupero prima giornata)

Sandonà - Manzanese 1-2 (recupero prima giornata)

Virtus Castelfranco - S. Marco Avenza 0-0

Forsempronese - Tiferno rinviata

Carbonia - Monterotondo Scalo 1-0

Tre Pini Matese - Torrese 1-2

Vultur Rionero - Corato 1-3

Giarre - San Luca 2-1