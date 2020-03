Calcio. La Letimbro chiude i cancelli fino al 12 marzo: "Prioritaria la salute"

Il comunicato

"U.S. Letimbro 1945, letto il Decreto Ministeriale, visto il continuo evolversi della situazione sanitaria che peraltro siamo sicuri andra' a migliorare, allo stato attuale dei fatti ritiene opportuno sospendere ogni attività (allenamenti compresi) fino a Mercoledì 12 p.v. in attesa di capire l'evolversi degli eventi e prendere eventuali nuovi provvedimenti.

Il calcio è una parte importante della Nostra attivita' sociale ma la tutela e la salute dei tesserati è una priorità sulla quale non possiamo e non intendiamo assolutamente derogare pur come detto nella certezza che la situazione abreve andra' sicuramente a risolversi.

U.S. Letimbro1945"