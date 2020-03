Polisportiva Quiliano: stop all'attività agonistica per calcio, ginnastica ritmica, karate, volley e bike

Il comunicato:

Il consiglio direttivo della Polisportiva Quiliano ASD, vista la rapida diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e per meglio tutelare la salute dei propri iscritti, decide in comune accordo di sospendere l'attività agonistica e non agonistica dei settori: Calcio, Ginnastica Ritmica, Karate, Volley e Bike (Quiliano&Valleggia, Polisportiva Quiliano Ritmica, Polisportiva Quiliano Karate ASD, Quiliano Volley, Polisportiva Quiliano BIKE e ASD Valleggia 1972 per i tornei UISP) fino al 14 marzo.

Il presidente

Aureliano Pastorelli