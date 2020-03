Calcio. L'Associazione Calciatori chiama lo stop. Tommasi: "C'è in gioco la salute, serve un cambio di passo a livello di mentalità"

E' arrivata forte la presa di posizione di Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, pronto a chiedere a gran voce lo stop ai campionati calcistici.

Le dichiarazioni rilasciate all'agenzia Ansa appaiono infatti perentorie.

"La situazione è molto seria e, se non la si affronta per quello che è, il contagio rischia di non fermarsi nel caso delle partite non si può lasciare ai giocatori il cerino sulle scelte di giocare o meno, non solo per loro, ma per tutte le persone che compongono lo staff e che entrano ed escono in deroga dalle zone rosse".

"Ho parlato con diversi dirigenti sarebbe ora di fermare il campionato.

Penso ai massaggiatori di una certa età che sono al seguito delle squadre. Ci dicono che cosa succede se qualcuno si rifiutasse di giocare, ma non può essere questa la situazione in nome del principio che il calcio deve andare avanti".