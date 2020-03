Coronavirus. Il cortocircuito è totale. Il ministro Spadafora chiama lo stop ai campionati, ma Parma - Spal si gioca regolarmente

AGGIORNAMENTO 13.50: è stato convocato per martedì un consiglio straordinario della Federcalcio. Non è da escludere nemmeno lo sciopero nemmeno da parte dell'Associazione Italiana Calciatori

AGGIORNAMENTO 13.45: incredibile. Si gioca nonostante l'appello del governo a bloccare il campionato di Serie A. Parma e Spal inizia regolarmente

AGGIORNAMENTO 13.11: nel caso la partita dovesse prendere il via, il fischio d'inizio è stato fissato alle 13:45. Le squadre entrano in campo per il riscaldamento

Sono minuti a dir poco convulsi.

Il primo recupero di campionato è infatti in forte dubbio, come del resto tutti gli incontri odierni in Serie A.

Il ministro Spadafora ha invocato la sospensione del campionato, così Parma e Spal, pronte a scendere in campo per il primo incontro di giornata, sono state richiamate negli spogliatoi. Aggiornamenti al riguardo dovrebbero essere comunicati a stretto giro di posta.

“Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento - spiega il ministro - mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità. Del resto, ancora prima che la situazione diventasse così drammatica per il Paese, la Lega di Serie A e Sky si erano già rifiutate di concedere a migliaia di italiani, costretti loro malgrado a restare a casa, di poter vedere in chiaro le partite, nascondendosi dietro presunte difficoltà normative che con l’autentica disponibilità di tutti si sarebbero potute ampiamente superare. Nei vari contatti di ieri, infatti, anche grazie alla collaborazione di Rai e Mediaset, si era arrivati vicini ad una soluzione equa per tutti gli attori e soprattutto di grande conforto per i tanti cittadini appassionati di calcio. E invece sono prevalsi gli interessi economici di realtà che pretendono di godere da sempre di un trattamento privilegiato e che vivono ormai fuori dalla realtà. Le società di calcio piuttosto valutino come superare le clausole vessatorie già all’attenzione dell’Antitrust per provvedere al rimborso degli abbonamenti e dei biglietti venduti per le prossime partite.

Prenderó in considerazione nei prossimi giorni ogni iniziava utile anche legislativa per mettere ordine in un mondo che rischia di non rappresentare più valori etici e morali ai quali vorremmo che si ispirasse sempre”.