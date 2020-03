Calcio. E' il giorno chiave per la Lega Nazionale Dilettanti, alle 13:00 si discute sul futuro dei campionati

E' iniziata una delle giornate più difficili della storia della Lega Nazionale Dilettanti.

Nel primissimo pomeriggio, infatti, il presidente Sibilia sarà in teleconferenza con i presidenti di tutti i Comitati Regionali, per decidere le misure da attuare nel pieno dell'emergenza coronavirus.

In sintesi si dovrà decidere se far proseguire i campionati (difficile) oppure bloccarli in attesa di un graduale calo dell'epidemia.

I problemi principali, per quanto concerne il mondo ligure, si riscontrano nel girone A del campionato di Serie D, dove Savona, Sanremese e Vado coabitano nel raggruppamento insieme a Caronnese, Verbania e Borgosesia, tre squadre appartenenti alle province dove sono vigenti le maggiori restrizioni imposte dal governo.

Profonde riflessioni saranno sul piatto anche per quanto concerne l'attività regionale, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, passando ovviamente per tutti i campionati giovanili.

Fermarsi ora imporrebbe una serie di recuperi non stop, tra aprile e maggio, ma al contempo nella maggior parte delle società c'è davvero poca voglia di porre a rischio la salute dei tesserati (anche a porte chiuse), inoltre numerosi club hanno di fatto sospeso gli allenamenti, in attesa di tempi più sereni.