Calcio, Mallare. Si fermano anche i lupi: "Le società non possiedono i mezzi per effettuare i controlli idonei"

Il comunicato:

"Preso atto del Decreto Ministeriale da parte della Lnd Liguria tutta l'Attività sportiva di SC Mallare deve ritenersi sospesa. Attendiamo, comunque, ulteriori chiarimenti e disposizioni dalle autorità competenti per far fronte a questo complicato momento.

Come sottolineato da tutti i Club del movimento dilettantistico, le Società non possiedono i mezzi necessari per garantire i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19. In riferimento a giocatori, tecnici e dirigenti come indicato nel Dpcm del 4 marzo 2020".