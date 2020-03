Bookmakers, casinò online e gambling: quando la sicurezza viene prima del divertimento

La crescita esponenziale di Internet dell'ultimo decennio, ha rivoluzionato tanti settori, compreso quello del gambling e del casinò. Se prima, infatti, si giocavano scommesse sportive esclusivamente nelle agenzie dei vari bookmakers e si giocava nei casinò alle slot, al blackjack, alla roulette, ora la maggior parte delle persone preferisce registrarsi sui siti online dei bookmakers.

Ovviamente, i vantaggi sono numerosi: giocare in assoluta comodità, senza dover uscire di casa, usufruire di molte promozioni esclusive, poter giocare a vari giochi di casinò, anche live in diretta in tutto il mondo.

È possibile giocare su questi siti non solo tramite computer, ma anche scaricando le apposite applicazioni, che permettono un'ottima esperienza di gioco anche su smartphone e tablet. Ma, tra i vari bookmakers online, quale conviene scegliere?

Come scegliere il bookmaker

La ricerca del giusto bookmaker è un problema che interessa molti giocatori che decidono per la prima volta di giocare online, o che hanno intenzione di cambiare operatore.

Sicuramente, un aspetto da tenere fortemente in considerazione è la fluidità del sito e dell'applicazione. Se si utilizza un sito lento, con problemi tecnici o che richiede molto tempo per eseguire una giocata, conviene assolutamente scartarlo, soprattutto se si vogliono giocare scommesse live o puntate rapide ai giochi di casinò live, dove bisogna rispettare una tempistica prefissata.

Un altro aspetto da considerare è ciò che offre il bookmaker. Molti operatori, infatti, offrono giocate su eventi abbastanza limitate rispetto ad altri, così come i giochi di casinò, con l'assenza delle principali slot più conosciute e richieste.

È bene leggere attentamente le FAQ del sito apposito, per vedere come funziona in generale e soprattutto la velocità di deposito e prelievo, un aspetto fondamentale per un giocatore che, di certo, non vuole aspettare 7/10 giorni per poter ricevere un prelievo: sono molti gli operatori che offrono depositi istantanei e prelievi entro poche ore dalla richiesta.

Infine, molta importanza è da attribuire all'assistenza, che deve essere veloce, se non addirittura immediata, 24 ore su 24 e può avvenire tramite vari canali come chat live, email o telefonata.

Tra i vari siti italiani AAMS, uno dei migliori è senza dubbio William Hill, disponibile su questo sito sia in versione desktop che con l'applicazione. Un sito estremamente sicuro, con assistenza rapida e attiva h24, che presenta un comparto scommesse sportive e giochi da casinò molto completo e interessante, offrendo spesso promozioni intriganti ai propri utenti, e dispone di prelievi molto veloci, in circa 4 ore dalla richiesta.

Infine, per chi dovesse avere problemi di gioco responsabile, offre tante soluzione tra cui la sospensione temporanea o l'esclusione completa per un periodo determinato o indeterminato da tutti i bookmakers italiani.

Attenzione alle truffe online

Le truffe nel mondo del web, ovviamente, colpiscono anche il settore del gambling e del casinò online. Bisogna prestare molta attenzione quando si sceglie un bookmaker, e controllare vari aspetti, che elenchiamo qui di seguito:

· Sito AAMS. Conviene sempre giocare su siti AAMS, ovvero gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per evitare problemi e tentativi di truffa da parte dei siti. Esistono bookmaker affidabili, ma conviene sempre mettere in primo piano la sicurezza e poi il divertimento. Inoltre, scegliendo siti AAMS è possibile anche autoescludersi e impostare limiti per il gioco responsabile, se si pensa di esagerare.

· Modalità di pagamento. Tutti i siti di scommesse online e casinò hanno numerose opzioni di pagamento per depositi. La più sicura è ovviamente PayPal. È buon senso evitare siti con possibilità di deposito solo con bonifici bancari e altri metodi poco affidabili, che non possono essere annullati o risarciti.

· Privacy. Anche in questo mondo, possono esserci violazioni di privacy dei dati sensibili immessi durante la fase di registrazione. Importante è informarsi bene e leggere l'informativa e il regolamento del sito.

· Bonus. È il tranello principale che attrae tante persone. Per esempio, un utente legge che, se deposita 50€, riceverà 150€ in omaggio completamente gratis e senza restrizioni. Ma non è mai così. Ci sarà sempre scritto, nei termini e condizioni della promozione, che quei soldi andranno rigiocati tantissime volte per una cifra totale molto più grande e, quasi sicuramente, andranno persi. La maggior parte dei siti seri lo specifica sin da subito, ma non quelli meno seri e affidabili.

· Recensioni. Per evitare qualsiasi tipo di truffa, conviene sempre informarsi esternamente sul sito che si è scelto, verificandone la popolarità e leggendo le varie recensioni di altri utenti, azione che chiarirà le idee in merito.