Coronavirus. L'appello di Andrea Tessiore ai suoi coetanei: "Sto bene, anche chi è giovane e in salute non è immune!"

La lettera di Andrea Tessiore:

“Viviamo in tempi velocissimi: la velocità con cui si diffonde questo virus è spaventosa, ma lo è anche la velocità con cui si diffondono le notizie. Non é passata neanche un’ora da quando la società Vis Pesaro ha -giustamente e con il mio consenso- comunicato la mia positività al Covid19 che a me e alla mia famiglia sono arrivati da tutta Italia messaggi di vicinanza e supporto. Voglio ringraziare tutti e rassicurare che sto bene, ma soprattutto voglio fare un appello: ho deciso di rendere pubblica la mia condizione perché vorrei che passasse un messaggio fondamentale, cioè che anche chi è giovane e in salute non è immune; il corona virus potrá anche essere meno pericoloso per noi giovani, ma possiamo diventare veicolo di infezione su soggetti più deboli e indifesi. Come da giorni va ripetendo il personale medico (cui va la mia riconoscenza e la mia stima per tutto il lavoro che instancabilmente stanno svolgendo) il problema è epidemiologico: dobbiamo metterci in testa di stare a casa per evitare che il numero di contagi aumenti! Io mi sono sentito in dovere di denunciare la mia condizione, richiedere il tampone e mettermi da subito in isolamento per evitare il propagarsi del virus. Troppo spesso stiamo sentendo di persone che, forse per paura dello stigma sociale, continuano a condurre le proprie vite anche se in sospetto di infezione. Questo è un comportamento assolutamente da evitare. Restiamo a casa e comportiamoci in maniera responsabile tutti! E speriamo che l’emergenza sia arginata al più presto.Andrea Tessiore”