Coronavirus: lo Sport ligure "fa squadra" per sostenere il Policlinico San Martino

Stelle nello Sport, il progetto che promuove da 21 anni i valori e la cultura dello sport in Liguria, ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno del Policlinico San Martino di Genova per l’acquisto di strumentazioni e beni necessari per l’Unità Operativa Malattie Infettive.



“Da sempre crediamo nella forza del gioco di squadra. Un valore che lo sport ci insegna”, sottolineano i promotori del progetto che da sempre è dedicato al sostegno della Gigi Ghirotti Onlus ma che scende in campo anche in occasioni di particolare rilevanza, così come accaduto in passato per l’alluvione e il crollo di Ponte Morandi.



Quella contro il Coronavirus è una sfida difficile e va affrontata tutti insieme. “Ecco perché chiediamo a tutto il mondo dello sport di scendere in campo”. Il modo migliore per testimoniare la vicinanza a tutti gli operatori che si stanno adoperando senza sosta per salvare il maggior numero di vite e anche per aiutare il San Martino ad acquistare attrezzature per la terapia intensiva e subintensiva.

Tanti i Campioni che hanno già aderito: da Edoardo Stochino a Silvia Salis, passando per Christian Puggioni, Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Linda Cerruti, Matteo Aicardi, Viviana Bottaro, Paolo Porro. Tante le società sportive che, pur in un momento di grande difficoltà, stanno facendo sentire la loro vicinanza e si stanno attivando per sostenere la campagna. Così come il Coni ligure e tutto il mondo delle Federazioni che sta divulgano l'iniziativa in tutto il territorio ligure.



“Anche una piccola donazione può fare la differenza quando la squadra è grande e ha un grande cuore”. I fondi raccolti saranno direttamente versati sul conto indicato dalla Direzione Amministrativa del Policlinico San Martino di Genova.

Donare è facile, veloce e sicuro sulla piattaforma www.gofundme.com/f/coronavirus-sosteniamo-il-policlinico-san-martino