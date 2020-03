Dal fantacalcio alla lotta al Covid-19: un gruppo di ragazzi spotornesi ha già versato 2500 euro per l'ospedale San Paolo di Savona

Ogni occasione si può rivelare utile per poter aiutare chi in questi giorni, con il proprio sacrificio, sta andando anche oltre ai propri obblighi per garantire le cure alle persone affette dal Covid-19.

Così, anche chi nutre la passione per un passatempo leggero e piacevole come il fantacalcio, ha colto l'occasione per innescare una raccolta fondi a favore dell'Ospedale San Paolo di Savona.

Il primo contributo tangibile è stato già versato: 2500 euro.

Senza farsi pubblicità, rendendo noti volti o nomi, il gruppo di ragazzi spotornesi ha voluto promuovere il proprio appello:

"Siamo un gruppo di ragazzi di Spotorno. Siamo tutti sportivi, ex calciatori e "Fantallenatori".

Abbiamo deciso di dare il nostro contributo donando la cifra di 2500 euro al reparto di terapia intensiva dell' Ospedale San Paolo di Savona tramite l'iniziativa #BRACCIALUNGHE (CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LINK).

Rinunciando ad un po' del nostro per aiutare la sanità locale in questo momento di emergenza.

Ci auguriamo che questo gesto possa essere capito e ripetuto da altri gruppi di giovani sportivi"