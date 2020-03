Il Genoa di Nicola batte anche il Milan: e la salvezza è più vicina

Altri tre punti conquistati e la terzultima posizione in classifica lasciata al Lecce. È stato un turno fondamentale quello valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A per il Genoa di Davide Nicola, per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione. Un 2 a 1 esterno contro il Milan che fan ben sperare per il finale di campionato.

Pandev, Cassata e Sanabria. Sono stati i due attaccanti e il centrocampista i protagonisti della vittoria di San Siro che ha tolto il Genoa per la prima volta dalle ultime tre posizioni da quando è iniziato il campionato. I rossoblù si sono trovati davanti un Milan ancora lontano dalla forma migliore, capace nelle ultime tre uscite di battere soltanto il Torino da favorito e di pareggiare con Fiorentina e Verona, e alle prese con gli ormai cronici problemi societari, ma hanno dimostrato di poter reggere il confronto anche con squadre ben più accreditate e più avanti in classifica.

E buona parte del merito va a Davide Nicola, l'uomo del miracolo Crotone e oggi pronto a realizzare un'altra impresa alla guida del Grifone. Sotto la sua guida i rossoblù hanno vinto 4 partite, ne hanno pareggiate due e perse soltanto tre. Una media di 1,56 punti a gara, quasi buona per l'Europa League.

Ma a stupire è stato soprattutto l'impatto che le idee di gioco di Nicola hanno avuto su una squadra che nelle prime 17 partite con Andreazzoli e Motta al timone aveva messo insieme la miseria di due soli successi. Nessun calcio avveniristico o schemi innovativi. L'allenatore di origini piemontesi ha portato organizzazione, compattezza, lucidità e ha instillato nei propri uomini la voglia di aiutarsi uno con l'altro. In questa impresa, che sembrava impossibile appena due mesi fa, è stato facilitato anche dalla società che in sede di mercato di riparazione ha deciso di investire in maniera oculata e di puntare sull'esperienza.

Sono tornati uomini in rossoblù veterani come come Mattia Perin e Salvatore Masiello, sono arrivate rivelazioni come Soumaoro e calciatori in cerca di rivincita come Iago Falque e Mattia Destro. Ma soprattutto sono tornati ai loro livelli Lasse Schone, parente sempre più vicino del regista che aveva trascinato l'Ajax in semifinale di Champions League, e la coppia d'attacco formata da Goran Pandev e Antonio Sanabria. E se c'è un calciatore che rappresenta meglio di altri la rinascita del Genoa è proprio il paraguaiano. Relegato dagli altri allenatori molto spesso in panchina e a volte in tribuna, da quando è arrivato Nicola è sempre stato titolare, ripagando la fiducia accordatagli con 3 gol, 2 assist e prestazioni di livello assoluto.