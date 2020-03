Formula 1. Cancellato il Gp di Australia a causa dell'emergenza Covid-19. Leclerc e Vettel pronti al ritorno a Maranello

E' arrivata nel cuore della notte la notizia che tanti appassionati di Formula 1 ormai attendevano: il Gran Premio di Australia è stato cancellato.

Le Ferrari del monegasco Leclerc e di Sebastian Vettel non gireranno sul circuito di Albert Park, ma faranno immediatamente ritorno a Maranello.

La notizia è stata accolta di buon grado da tutti i team, dopo la positività al Covid-19 di un membro della McLaren, la quale aveva già annunciato il suo forfait per la prima gara stagionale.

Resta da capire se si correrà a questo punto in Bahrain domenica 22 marzo: il gp è previsto a porte chiuse, ma non sono escluse ulteriori decisioni clamorose.

Ecco il comunicato della Scuderia di Maranello:

La Scuderia Ferrari esprime il suo totale sostegno alla decisione presa da FIA e Formula 1 insieme alla Australian Grand Prix Corporation di cancellare il Gran Premio d’Australia, previsto da venerdì 13 a domenica 15 marzo al circuito dell’Albert Park di Melbourne.

La sicurezza di ogni membro della squadra rappresenta la priorità assoluta, soprattutto in questa fase di continua e rapida evoluzione della pandemia di Covid-19.

La Scuderia esprime il suo profondo dispiacere per il pubblico dell’Albert Park che si preparava ad accogliere con il consueto entusiasmo la Fornula 1 e per i tifosi che avrebbero seguito il Gran Premio in tutto il mondo.