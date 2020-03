Calcio. Il Covid-19 arriva nel girone A del campionato di Serie D, positivo il tecnico del Verbania

“Il peggio è passato, ora sto meglio” E’ Mister Luca Porcu a rassicurare direttamente sulle sue condizioni di salute dopo che è risultato positivo al tampone effettuato lo scorso fine settimana, in seguito ad un intenso malessere che lo aveva bloccato a letto con febbre alta. Mister Porcu è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono in netto miglioramento".

E' questo il messaggio postato pochi minuti fa dal Verbania Calcio, a confermare le indiscrezioni delle ultime ore. Tutti i tesserati del Verbania, società militante nel girone A insieme a Savona, Sanremese e Vado sono monitorati quotidianamente dal servizio di Igiene Pubblica delle proprie ASL di appartenenza.