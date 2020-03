Calcio. Il virologo Burioni va con i piedi di piombo: "Impensabile vedere le squadre in campo tra poche settimane"

Le dichiarazioni del presidente federale, Gabriele Gravina, sulla possibilità di tornare a vedere partite di calcio tra poche settimane, sono state spazzate via dal virologo Roberto Burioni nella puntata di ieri sera di "Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio.

«L’idea di mettere insieme - ha sottolineato il virologo, tifoso della Lazio - delle persone a gioire per il calcio è qualcosa in questo momento di impensabile»

Posizione ferma anche per il numero uno dell'Associazione Calciatori, Damiano Tommasi, ancora critico per la discesa in campo delle squadre di Serie A.

“Obbligare le squadre a scendere in campo è stata una forzatura. Abbiamo denunciato il comportamento fuori luogo di alcuni club che vogliono far allenare i calciatori anche in questi giorni. Ci sarà tempo per recuperare, ora concentriamoci su altre squadre, quelle che sono negli ospedali e stanno lavorando per restituirci la sicurezza che ci manca”.