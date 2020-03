Formula 1. La Fia rinvia anche i Gran Premi di Monaco, Spagna e Olanda

Con una nota apparsa pochi minuti fa sul sito ufficiale della FIA, è stato comunicato il rinvio dei Gran Premi di Spagna, Olanda e di Montecarlo.

Una decisione forte, ma inevitabile da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile, coinvolta come l'intero mondo dello sport nell'emergenza Covid-19.

Il primo Gp attualmente in calendario risulta essere quello di Baku, in Azerbaigian, in programma il prossimo 7 di giugno.

Bisognerà quindi con tutta probabilità attendere ancora 3 mesi prima di sentire il suono dei motori di Ferrari, Mercedes e Red Bull.