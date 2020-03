Le eccellenze sportive di Savona nel 2020

Uno degli sport più importanti per tradizione di tutta la Liguria è la pallanuoto, ed anche Savona ha contribuito e contribuisce a tenere alto il nome della Regione in questa disciplina. La Rari Nantes Savona Sport infatti è una società di pallanuoto con un passato glorioso, fatto di tanti successi, che attualmente milita in serie A.

La città ligure ha una buona tradizione anche nel basket femminile, con la formazione Amatori Pallacanestro Savona che quest’anno è iscritta al campionato di serie B. Nel calcio invece la squadra della città, il Savona Sport Football Club, è impegnato attualmente nel campionato di serie D.

Scopriamo insieme la storia di queste eccellenze sportive della città di Savona!

Rari Nantes Savona

Fondata nel 1948 con il nome di Amatori Nuoto Savona Sport, la Rari Nantes Savona fa il suo esordio nel campionato di serie A di pallanuoto maschile nel 1981, categoria che non ha più lasciato nel corso di tutti questi anni, nel corso dei quali è stata impegnata anche in competizioni a carattere internazionale.

La formazione savonese, che disputa le sue gare casalinghe presso la piscina comunale intestata a Carlo Zanelli, ha un palmares di tutto rispetto visto che nella sua bacheca figurano nove importanti trofei, sei dei quali conquistati in Italia (tre Scudetti e tre Coppa Italia), ed altri tre in campo internazionale (la Coppa LEN).

Il primo storico Scudetto della Rari Nantes Savona Sport è stato conquistato nel 1991, anno nel quale arrivò anche la vittoria della Coppa Italia. La società di pallanuoto savonese fece subito il bis nel 1992, mentre il terzo ed ultimo tricolore è quello del 2005.

Le altre due Coppe Italia, oltre a quella del 1991, sono state conquistate nel 1990 e 1993, mentre i tre trofei internazionali, le Coppe LEN, sono stati alzati al cielo nel 2006, 2011 e 2012.

Nel corso degli anni la Rari Nantes Savona Sport ha conquistato anche numerosi trofei nelle categorie giovanili, con ben 16 Scudetti così suddivisi: 4 titoli Under 15, 4 titoli Under 17, ed altri 8 titoli nella categoria Under 20.

La formazione del presidente Maurizio Maricone ha nella sua rosa tutti giocatori italiani ad eccezione del montenegrino Nebojsa Vuskovic. Attualmente la Rari Nantes Savona Sport, che è allenata da Alberto Angelini, che ne è anche il direttore tecnico, si trova in quinta posizione in classifica in serie A. La squadra savonese ha conquistato 25 punti nelle 16 gare finora disputate, con 3 successi, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 5 giornate.

Tra i grandi pallanotisti che nel passato hanno indossato la calottina biancorossa si ricordano lo spagnolo Manuel Estiarte e gli italiani Alessandro Bovo e Massimiliano Ferretti, che conquistarono con la maglia azzurra la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1992 disputate a Barcellona.

Amatori Pallacanestro Savona Sport

Tra le eccellenze sportive di Savona figura anche l’Amatori Pallacanestro Savona Sport, la squadra di basket femminile che in questa stagione partecipa al campionato di Serie B, categoria nella quale sono scese a seguito della retrocessione dal campionato di serie A2 avvenuta lo scorso anno.

In questa stagione le atlete biancorosse sono state inserite nel girone toscano insieme ad altre 13 squadre, tra le quali altre tre formazioni liguri ed una umbra. Quest’anno la formazione ligure è allenata da Roberto Dagliano ed ha le sue migliori marcatrici nelle giovani Poggio e Paleari. Dopo 19 giornate l’Amatori Pallacanestro Savona Sport si trova al secondo posto in classifica con 32 punti conquistati, a 6 lunghezze di distanza dalla prima posizione e con 4 punti di vantaggio sulla terza. Nell’ultima partita disputata, prima dello stop ai campionati imposto dal diffondersi del Coronavirus, le “pappagalline” hanno ottenuto un netto successo in trasferta sul parquet d’Avvenire Rifredi Firenze per 35-63.

L’Amatori Pallacanestro Savona dispone anche di un buon settore giovanile che fa da serbatoio per la prima squadra. La squadra più importante è senza dubbio l’under 18, con molte giocatrici che sono inserite anche nel roster della serie B.

Savona Football Club

Nella storia sportiva della città di Savona un ruolo importante è recitato anche dal Savona Football Club, una società con una storia ultracentenaria fondata nel lontano 1907. Nel corso della sua storia la formazione ligure, adesso impegnata nel girone A del campionato di serie D, ha partecipato a campionati regionali, interregionali e nazionali. Il trofeo più importante conquistato sul campo è la Coppa Italia Dilettanti, alzata al cielo nella stagione 1990–1991. Il punto più alto della sua storia la società ligure l’ha toccato nelle stagioni 1921–1922 e 1922–1923, anni in cui ha partecipato all’allora Campionato di 1° divisione, corrispondente all’attuale serie A sulla quale si scommette online.

Il primo storico presidente del Savona Football Club è stato Cesare Lanza, che restò in carica dalla fondazione fino al 1913, mentre attualmente alla presidenza della società c’è Sergio Sgubin.

Il primo allenatore della formazione ligure è stato Giovanni Battista Tarò, che rimase sulla panchina savonese per oltre 10 stagioni fino al 1919.

Tra i giocatori che nei vari campionati hanno indossato la maglia del Savona, quello con il maggior numero di presenze è Valentino Persenda, che con la maglia del club ha messo insieme ben 317 partite. Tra i bomber merita una menzione Giorgio Borgo, il miglior cannoniere della storia del club, arrivato a quota 82 gol nelle 171 partite disputate con i colori biancoblù. Una particolarità riguarda il portiere Paolo Viviani che stabilì un record di ottimo livello per quanto riguarda l’inviolabilità della sua porta con 1004 minuti.

Tra i giocatori di spicco che hanno vestito i colori biancoblù ci sono Pierino Prati e Giuseppe Furino, che hanno giocato a Savona Sport in giovane età, ed anche Eugenio Fascetti, arrivato in Liguria sul finire della sua carriera.

Nell’attuale campionato, che il Savona Football Club sta disputando sotto la guida di mister Luciano De Paola, dopo 25 gare disputate la formazione savonese si trova in settima posizione con 36 punti frutto di 10 vittorie, 9 sconfitte e 6 pareggi con tre successi nelle ultime 5 gare, due delle quali consecutive negli ultimi turni. Il Savona Football Club, che gioca le sue gare interne allo stadio Valerio Bacigalupo, ha un florido settore giovanile con squadre in tutte le categorie.