Allenatori. Il corso Uefa C di Cairo Montenotte è stato rinviato

L'emergenza coronavirus sta imponendo il rinvio di numerose iniziative in ambito sportivo e sociale. Tra di esse è stato posticipato anche il corso Uefa C per allenatori in programma a Cairo Montenotte.

Il comunicato:

"L’ A.S.D. Cairese 1919 informa che il Corso UEFA C in programma dal 27 Aprile 2020 al 27 Giugno 2020, come DCPM datato 10 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il corso verrà svolto sempre a Cairo Montenotte. Per tutte le persone interessate, si prega di continuare ad inviare le domande per l’iscrizione presso l’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico LIGURIA-FIGC corso “Allenatore di Giovani uffici Calciatori – UEFA Grassroots C License” – sito in Via Dino Coll 4 int 4, 16149 Genova (GE), entro il 30/03/2020.

Appena saranno ufficializzate le nuove date del corso le pubblicheremo sui nostri canali social".