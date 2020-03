Savona, Spiderman Villardita in videochiamata per portare gioia ai bimbi durante l'emergenza Coronavirus

"A tutti i genitori, a tutti i bambini mi raccomando state a casa e ai genitori se volete far conoscere ai vostri bambini Spiderman videochiamatemi che poi parlerò con loro":

Questa l'iniziativa del savonese Mattia Villardita che da più di un anno impersona l'uomo ragno per donare un sorriso ai bimbi del reparto Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

In questa emergenza Coronavirus anche i bimbi costretti alla "quarantena" hanno bisogno di svagarsi e il 26enne ha così deciso di mettersi a disposizione per allietare il pomeriggio dei suoi piccoli fans.

Per essere contattati in videochiamata dallo Spiderman savonese basta cercare su Facebook il profilo di Mattia Villardita su Facebook e contattarlo via messaggio privato.

Il supereroe in corsia ha inoltre raccolto donazioni per l'acquisto di 43 occhialini protettivi da destinare al reparto di pediatria.