L'emergenza Coronavirus stoppa la ventiduesima edizione della 24H di Finale Ligure

Tra i tanti eventi sportivi cancellati o posticipati a causa dell'emergenza Coronavirus, in Italia e nel mondo, se ne aggiunge uno in grado di richiamare sul territorio finalese, nel corso degli anni, appassionati di due ruote fuoristrada da ogni parte del globo.

Si tratta della 24 ore di mountain bike, organizzata ogni anno sull'altopiano delle Manie, sui comuni di Finale Ligure e Noli, tra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno.

"Al fine di non gravare sul nostro sistema sanitario durante l’emergenza nazionale e di contribuire al contenimento della diffusione del virus Covid-19, la 22esima edizione della '24H of Finale' viene annullata. Tale situazione mette a rischio la salvaguardia della salute di tutti i partecipanti, spettatori e addetti ai lavori dell’evento. Per tutto lo staff della 24H of Finale, la salute e la salvaguardia delle persone sono di prioritaria importanza" si legge infatti in una nota pubblicata sul sito ufficiale della competizione.