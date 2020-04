I numeri del gioco online: grande successo, timori recenti

Negli ultimi anni, le giocate online sono aumentate in maniera esponenziale, un trend favorito da servizi telematici sempre più affidabili e veloci. Sono milioni gli utenti che, quotidianamente, si collegano ai siti di settore per giocare e scommettere praticamente su tutto. Utenti pronti a studiare ogni possibile strategia per ottimizzare le giocate e massimizzare le vincite.

Le giocate online sono ormai un vero e proprio fenomeno dilagante, in Italia come all’estero. Per comprendere alcuni importanti numeri di questo fenomeno, si consiglia di fare attenzione ai successivi paragrafi.

Alcuni importanti dati sui numeri del gioco online

Il mondo delle scommesse sportive online è un settore capace di attirare la curiosità di un numero sempre più alto di italiani, disposti a investire soldi e tempo per puntare su piccole o grandi vincite. In base ai dati raccolti da AGIMEG (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco), l’anno scorso il mercato ha registrato un’altra crescita, con un aumento della spesa del 7,4% rispetto ai dati registrati l’anno precedente.

La crescita maggiore è stata registrata nel mese di dicembre, con un segno + di circa il 120%. Numeri importanti che rendono chiara l’idea e dimostrano il grande successo del mondo delle scommesse online.

Successo e consensi favoriti, di gran lunga, dalla larga diffusione dei servizi online. Infatti, da quando il betting è diventato accessibile da ogni luogo e in qualsiasi momento, gli scommettitori italiani amano sempre più giocare online. In questa logica, appare evidente come la comodità, la semplicità e la piccola manciata di minuti occorrente, facciano la sostanziale differenza a favore di questo settore.

Le ragioni del successo del gioco online

Una volta compresi i numeri esaltanti del gioco online, è bene cercare di capire le ragioni di tanto successo, cioè i motivi che spingono sempre più utenti a preferire le scommesse online alle modalità tradizionali.

Ai giorni nostri, differentemente da qualche decennio fa, scommettere direttamente dalla poltrona di casa in totale comodità e in piena sicurezza è una cosa fattibile e semplice. Sono sufficienti i dispositivi elettronici, pochi click e qualche minuto per effettuare la giocata gradita.

In un contesto del genere, le piattaforme sono state quasi costrette a garantire agli utenti la possibilità di effettuare le giocate con i dispositivi mobili, assicurando specifici parametri in termini di affidabilità, sicurezza e facilità d’uso.

Oltre a questi fattori, la scelta degli scommettitori è influenzata anche da un’accattivante grafica, che deve essere in grado di incuriosire gli utenti per spingerli a giocare e a preferire una piattaforma rispetto a un’altra.

Facile accessibilità, sicurezza, grafica accattivante, semplicità di utilizzo ma anche le molteplici offerte proposte, spingono un giocatore a scegliere una piattaforma online per le sue giocate, che consentono agli scommettitori di puntare su un numero elevato di manifestazioni sportive, garantendo una grande scelta capace di andare incontro alle necessità e allo stile di ogni giocatore.

Bonus e live nel gioco online

I bonus di benvenuto sono altri interessanti elementi che fanno delle scommesse online un fiore all’occhiello per i giocatori. Bonus offerti in diverse forme e di differente consistenza, meccanismi studiati di proposito per invogliare i giocatori alle scommesse. Infatti, i nuovi giocatori, hanno la possibilità di accedere al bonus nel corso del primo deposito, vale a dire di una cifra omaggio fissa oppure calcolata in percentuale sul versamento fatto dopo l’iscrizione.

Un’altra forma di bonus è quella sulla prima scommessa, una cifra omaggio legata all’importo della scommessa fatta immediatamente dopo l’apertura del conto. Ma non è finita qui, perché esiste anche la possibilità del bonus cashback, una sorta di rimborso sulle giocate perse o sulle spese complessive.

A rendere ancora più interessante il mondo delle scommesse online sono le soluzioni del live, molto apprezzate dai giocatori abitudinari particolarmente attenti a questi tipi di scommesse. Trattasi di opzioni che permettono ai giocatori di entrare nel vivo delle scommesse, puntando sui risultati di calcio, basket, tennis e altro ancora. Basterà dare un’occhiata a sitiscommesse24.com per essere più sicuri di scommettere sui live più seguiti.

Scommesse in tempo reale, rigorosamente dal vivo. Nel caso del live, il giocatore deve essere bravo a leggere i match in corso, contrariamente alle classiche scommesse il cui pronostico deve essere effettuato prima dell’inizio delle gare. Il live è un’altra buona opportunità che si consiglia di conoscere per massimizzare le probabilità di vincite.

Un mercato, dunque, destinato a crescere ancora. Infatti, stando alle ultime stime, entro il 2022 il numero dei bookmakers e degli scommettitori online aumenterà senza sosta: è difficile immaginare, da qui a qualche anno, una frenata del settore. Sono troppi i punti a favore delle giocate online per prevedere, nel giro di qualche anno, una brusca e inaspettata frenata.