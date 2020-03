Rari Nantes Savona: gli allenamenti arrivano in streaming, si parte da lunedì con i big biancorossi

Ha avuto un enorme successo l'iniziativa della Rari Nantes Savona di organizzare via web dei corsi di ginnastica e di preparazione fisica avanzata a partire da lunedì prossimo, 30 marzo, per restare sempre vicini anche se a distanza in questo difficile momento.

Sono, infatti, giunte così tante richieste che si è deciso, per dare a tutti l'opportunità di seguirle, di cambiare piattaforma.

Per seguire le lezioni non sarà più necessario utilizzare l'applicazione Zoom, che purtroppo consente solo a poche decine di utenti per volta di collegarsi, bensì tutti potranno seguire le lezioni sulla pagina Facebook della Rari Nantes Savona dove, peraltro, tutte le dirette rimarranno nell'archivio per poter essere consultate da chiunque ed in qualunque momento.

Riepiloghiamo, quindi, il programma degli allenamenti per la prossima settimana:

Lunedì 30 marzo – dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Preparazione atletica avanzata con Linda Cerruti, campionessa di Nuoto Sincronizzato e Capitana della 1^ Squadra di Sincro della Rari Nantes Savona.

Mercoledì 1° aprile – dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Ginnastica soft con Matteo De Paoli, istruttore della Rari Nantes Savona

Venerdì 3 aprile – dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Preparazione atletica avanzata con Valerio Rizzo, campione di Pallanuoto e Capitano della 1^ Squadra di Pallanuoto della Rari Nantes Savona.

Venerdì prossimo, 3 aprile, verrà comunicato il programma degli allenamenti per la settimana dal 6 al 10 aprile.

"La Rari Nantes Savona è sempre con voi. Restiamo a casa ma… senza perderci di vista. Tutti insieme ce la faremo".