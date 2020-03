Polisportiva Quiliano: aperta una raccolta alimentare e di giocattoli in vista della Pasqua

Sarà una Pasqua atipica per tutti noi, ma proprio per questo sarà importante conservare uno spirito solidaristico e altruistico, soprattutto delle persone maggiormente in difficoltà. Così la Polisportiva Quiliano si è fatta promotrice di una raccolta di giocattoli e generi alimentari. In più, per ogni pacco donato, sarà acquistato un uovo di pasqua. "Tutto l’anno, noi della Polisportiva Quiliano - si legge nella nota - lavoriamo per assicurare lo sport a tutti e come sappiamo, lo sport è sinonimo di vita e di benessere.

Nella nostra grande famiglia nessuno deve essere lasciato indietro o dimenticato.

Sono momenti duri per tutti, ma sappiamo che c’è chi per via dei danni causati dall’emergenza ha bisogno di un aiuto straordinario, oggi più che mai. Ci piacerebbe partecipare come semplici cittadini ma usufruendo del ruolo che la nostra società riveste, al servizio della popolazione di Quiliano. Nonostante l’immenso sforzo delle Istituzioni quilianesi pensiamo che un contributo da parte di tutti non possa che far bene alla nostra comunità.

Per questo, da oggi diamo vita ad una raccolta di generi alimentari e/o giochi per bimbi e qualsiasi cosa possa far si che la loro vita sia il più spensierata possibile in questi giorni difficili, anche in previsione delle festività pasquali che dovrebbero rappresentare un periodo di serenità per tutti.

Faremo in modo che le vostre donazioni arrivino al Palazzetto ed è lì che le metteremo a disposizione di chi ne avrà bisogno.

Si svolgerà tutto anonimamente e nella maniera più sicura possibile, seguiremo tutte le procedure nel rispetto di ogni precauzione prevista mettendo a disposizione mascherine chirurgiche e guanti per il ritiro dei vostri pacchi alimentari.

Facciamo appello al vostro buon cuore e vi chiediamo di donare principalmente prodotti a lunga conservazione ma anche detersivi e prodotti per l’igiene personale oltre che qualche piccola distrazione per i più piccoli.

Inoltre, come Polisportiva Quiliano ci impegniamo a acquistare e a donare un uovo di Pasqua per ogni pacco alimentare consegnato.

Restiamo uniti!

Vi chiediamo di condividere questo messaggio il più possibile.

Potete contattarci sui nostri canali social per informazioni di ogni tipo o contattare direttamente le fidatissime persone che si sono rese disponibili ad aiutarci:

Quiliano

Vilma - 3485825725

Valleggia

Sara - 3472189919

Vado

Eva - 3396097872

Savona zona Legino

Michela - 3408726735

Giulia - 3881160336 (preferibilmente in tardo pomeriggio/serata)

Savona zona Villetta

Sara - 3477230292

Savona Centro