Scende in campo anche il Rugby Savona nella lotta al Covid 19: "100 magliette per il San Paolo"

Il Rugby Savona ha lanciato l’iniziativa “100 magliette per il San Paolo” con la quale si pone due obbiettivi, donare tutte le maglie già presenti a magazzino e contemporaneamente lanciare una raccolta fondi per l’ospedale cittadino.

Rispondendo alla richiesta di recapitare materiale a quanti, purtroppo, si trovino ricoverati al San Paolo per l’emergenza Coronavirus, il Rugby Savona ha deciso di portare il proprio contributo consegnando il materiale già presente e disponibile nella propria club-house, magliette e polo destinate agli atleti. La società ha poi deciso di raddoppiare l’impegno, lanciando una raccolta fondi sempre per il San Paolo, chiedendo idealmente ai propri tesserati e sostenitori di “offrire personalmente” i capi di abbigliamento. Lo scopo è quindi di raddoppiare l’effetto unendo al materiale anche una somma in denaro che il San Paolo possa usare secondo le più urgenti necessità.

C’è un filo che lega fortemente il Rugby Savona all’Ospedale cittadino: il Prof. Marco Anselmo, primario del reparto Infettivi, è stato uno dei fondatori del club e per anni ne è stato capitano; molti dei dirigenti attuali hanno condiviso con lui “fango e gloria” e non potevano di certo esitare di fronte a quanto sta accadendo.

Da qui l’azione descritta, all’insegna del sostegno, uno dei principi del gioco del rugby.

L’iniziativa parte oggi e verrà chiusa LUNEDI’ 6 alle ore 12.00; chiunque volesse partecipare per dare il proprio contributo può fare riferimento a

RICARICA POSTEPAY N. 4023 6009 1386 2183 INTESTATA A ERMELLINO DARIO

BONIFICO BANCARIO IBAN IT69M0760110600000094032273 INTESTATO AL SAVONA RUGBY