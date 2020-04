Calcio, Albenga. Nostalgia da quarantena? Su Pes sbarca la patch ingauna

Le azioni da gol, gli interventi in scivolata, le proteste per un rigore non concesso o un fuorigioco non segnalato: il mondo del calcio dilettantistico è in piena ibernazione dopo lo stop imposto dal governo per affrontare l'emergenza Covid-19.

Cosa sarà dei campionati non è ancora dato saperlo, tra mille ipotesi e indiscrezioni che filtrano e si contraddicono nel giro di pochi minuti, ma i tifosi e i sostenitori dell'Albenga potranno rivedere in campo, almeno virtualmente i propri beniamini.

E' stata infatti creata dal team marketing, guidato da Sam Nabi, a cui hanno contribuito le conoscenze tecniche di due giovani ragazzi, Emiliano e Federico Carozzino, una patch apposita per Pro Evolution Soccer, uno dei videogame calcistici più apprezzati a livello planetario, tutta dedicata al mondo della prima squadra ingauna. Un progetto fortemente sostenuto dalla presidente Claudia Fantino e dal patron Gianpiero Colla.

Volti, divise e logo sociale sono stati infatti trasportati nel mondo virtuale, facendo rivivere le parate di Bambino, le scivolate di Gargiulo, i lanci millimetrici di Costantini o i gol di Marquez e Castagna.

Un'occasione divertente per cimentarsi anche come tecnici, proponendo nuovi moduli o ruoli ai protagonisti in maglia bianconera.