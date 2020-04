Calcio. La beneficenza arriva anche online, 280 euro alla Croce Bianca di Andora grazie a un torneo di Fifa 20

Un torneo online a Fifa 20 per raccogliere fondi utili alla lotta contro l'epidemia.

E' questa l'idea promossa da Davide Chiaffitella, Mario Stabile e Angelo Briatore per sostenere in maniera concreta la Croce Bianca di Andora.

La cifra raccolta e già bonificata è di 280 euro, non resta quindi che scendere in campo domani sera per conoscere il vincitore.

Il sorteggio, però, si effettuerà tra pochi minuti, precisamente alle 22:00, e ad effettuarlo sarà l'ex portiere di Chievo e Torino, e attuale giocatore del Cervo, Stefano Sorrentino.