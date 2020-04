Calcio. La Letimbro esprime il proprio cordoglio alla famiglia Pellizzari

Il messaggio del club gialloblu:

"In queste ore di lutto per la famiglia Pellizzari, la Letimbro esprime il suo cordoglio a Carlo, ex giocatore gialloblu, per la scomparsa del padre Angelo.

Carlo, nella foto premiato per le 100 presenze in gialloblu, ha mantenuto forte l'affetto e la vicinanza per i colori gialloblu, presenziando sulle tribune del Santuario in occasione degli anticipi disputati il sabato.

Una testimonianza di appartenenza ai nostri colori e di amicizia nei confronti degli amici di sempre come capitan Ottonello, Battistel, Rendina e Orcino".