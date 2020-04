Savona Rugby: sono già più di 2200 gli euro raccolti per l'ospedale San Paolo

Ottima risposta aIl’iniziativa “100 magliette per il San Paolo” lanciata settimana scorsa dal Rugby Savona con l’ obbiettivo di donare tutte le maglie già presenti a magazzino e contemporaneamente di raccogliere fondi per l’ospedale cittadino.

Ad oggi sono stati raccolti più di 2.200,00 euro e sollecitata dalle molte telefonate ricevute la società ha deciso di allungare la raccolta a lunedì 20 aprile.

Nel frattempo sono state consegnate alla Protezione Civile le magliette del Rugby Savona per l’uso che sia ritenuto più utile.

Inoltre, seguendo il suggerimento arrivato dal Prof. Marco Anselmo, primario del reparto “Infettivi” ed ex capitano del Rugby Savona è già stato consegnato un tablet con altri quatto in arrivo a breve, per permette ai pazienti di comunicare con i propri cari. Gli strumenti vanno a colmare una necessità molto sentita ed importante e permetterà al personale ospedaliero di far comunicare i pazienti con i propri cari.

E’ una partita difficile da giocare tutti insieme; i medici in prima linea sanno il fatto loro e della loro professionalità, dedizione e abnegazione non li ringrazieremo mai abbastanza. Da parte nostra faremo del nostro meglio per essere di supporto e sostegno, concetto che come rugbysti conosciamo bene, felici di mettere in comunicazione i pazienti con i loro cari e migliorare, anche di poco, la loro degenza.

Al termine della raccolta, continuando sulla strada percorsa, il ricavato verrà utilizzato seguendo le indicazioni che riceveremo dal S. Paolo; sarà nostra cura comunicate le azioni intraprese.





L’iniziativa continua dunque fino a LUNEDI’ 20 alle ore 12.00; chiunque volesse partecipare per dare il proprio contributo può fare riferimento a

RICARICA POSTEPAY N. 4023 6009 1386 2183 INTESTATA A ERMELLINO DARIO

BONIFICO BANCARIO IBAN IT69M0760110600000094032273 INTESTATO AL SAVONA RUGBY