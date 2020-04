L'Olimpia Carcarese partecipa all'iniziativa "AgiAmo" consegnando spesa e farmaci ai più in difficoltà

Staff e giocatori dell'Olimpia Carcarese hanno deciso di aderire all'iniziativa "AgiAmo" promossa dal Comune valbormidese.

Il vice presidente Gandolfo (foto) e i componenti della squadra capitanata da Thomas Comparato (foto) partecipano infatti alla consegna di generi alimentari e di farmaci di prima necessità alle persone maggiormente in difficoltà in tempi di quarantena.

Un impegno che testimonia la forte volontà del sodalizio biancorosso di essere un punto di riferimento importante per la propria comunità. Impegno lodato dall'assessore alle politiche giovanili Andrea Alloiso: "Vorrei ringraziare a nome di tutta l'amministrazione la società Olimpia Carcarese per essersi attivata nell'ambito di questa preziosa iniziativa in favore della cittadinanza. Il campionato lo hanno vinto facendo questo".

Il servizio, di cui si può usufruire chiamando il numero 335 835 8491, è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00.