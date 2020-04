Calcio. La Cairese annulla la 25^ edizione del Torneo Internazionale di calcio Città di Cairo Montenotte

Con una nota apparsa sul suo profilo social, la società Cairese comunica che non si svolgerà la 25^ edizione del Torneo Internazionale.

Dopo l’ultimo consiglio direttivo, i vertici societari dell’ A.S.D. CAIRESE 1919, hanno preso una sofferta ma inevitabile decisione sul Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte 2020.

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non ci ha infatti lasciato alternative: la situazione non permette né l’organizzazione, né lo svolgimento, in totale sicurezza, di un evento che da sempre punta sull’incontro, sulla condivisione, sull’internazionalità e sull’amicizia, ancor prima che sul confronto agonistico.

Insieme al Torneo Internazionale, viene annullata anche la serata organizzata per il 2 Maggio 2020 al teatro comunale “Osvaldo Chebello”, che avrebbe visto la partecipazione di Arrigo Sacchi, Filippo Galli, Roberto Samaden e Michele Sbravati.

“È con estremo rammarico, ma accompagnati da un profondo senso civico e di attenzione nei confronti di quello che sta succedendo nel nostro Paese e a livello mondiale – afferma il presidente del comitato organizzatore Franz Laoretti – che siamo stati costretti a comunicare l’annullamento della 25a edizione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte - 2° Memorial Carlo Pizzorno. Dopo un anno di lavoro intenso e puntiglioso che aveva portato ai nastri di partenza 32 squadre provenienti da tutto il mondo (Australia, Giappone, Russia, Inghilterra, Germania, Danimarca, Svizzera) insieme alle migliori società professionistiche e non italiane (Inter, Napoli, Torino, Atalanta, Parma, Spal, Genoa, Sampdoria, Entella..) e al grande entusiasmo derivato dalla partecipazione alla fase organizzativa di più di 150 volontari, abbiamo deciso di fermare la complessa macchina organizzatrice.

Colgo l’occasione per ringraziare lo Staff Organizzativo, l’Amministrazione Comunale, le Aziende, gli Sponsor, le strutture alberghiere e ristoratrici promettendo a Voi tutti che il LAVORO, L’ENTUSIASMO E LA PASSIONE che ci hanno accompagnato in questi anni non verranno scalfiti da questa battaglia che tutti stiamo combattendo. Le nostre forti motivazioni ci permetteranno di affrontare, appena la situazione si normalizzerà, l’organizzazione del prossimo torneo Internazionale che si svolgerà nella primavera 2021.

Consapevoli dell’importanza che un simile evento possa avere, sia per la Nostra Città che per la Nostra Regione, raddoppieremo gli sforzi per far sì che Cairo Montenotte, la sua comunità e l’intera comunità valbormidese, possano abbracciare nuovamente uno dei tornei Internazionali più apprezzati al mondo, il Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte - Memorial Carlo Pizzorno.