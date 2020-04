Strumenti diagnostici perfetti per il tuo OPEL

Le versioni automobilistiche di OPEL prendono il nome dal loro fondatore Adam Opel, che sono molto raccomandate per le loro grandi prestazioni. Per una migliore manutenzione del tuo OPEL, puoi procurarti dei dispositivi diagnostici perfetti.

In questo caso, TECH2 è l'opzione migliore. Poiché è il tester di fabbrica che gli Stati Uniti General Motors utilizzano per la propria stazione di servizio autorizzata per esaminare i progetti universali di tutto il mondo, nonché l'elemento essenziale per la stazione di servizio di General Motors in tutto il mondo. In conformità con 2 TECH2 che sono abbastanza funzionali per i riparatori fai-da-te.

OPEL TECH2 COM è in grado di eseguire la diagnosi dei sistemi Engine, Transmission, Framework e Body per le automobili OPEL dall'anno 1997 al 2004. Al momento dell'acquisto, otterrai un pacchetto composto da OPEL TECH2 Interface, cavo RS232 e anche CD del software. L'interfaccia utente RS232 funziona con l'applicazione software Opel TECH2 per la terza celebrazione con K-Line Multiplexer che non richiede la commutazione dei pin di analisi.

L'altro è OBD2 OPEL TECH2, che è un'opzione per vari altri strumenti di soluzione VAG 1552. Dispone di 3 funzioni di commutazione dei pin: passare la linea di informazioni ai pin 3, 7, 12 in base al componente scelto per l'identificazione. Il protocollo che utilizza è ISO 9141-2 / SAE J1962. Con esso, è possibile identificare i problemi del motore, della struttura, del MUSCOLO ADDOMINALE, del clima corporeo, dell'airbag e così via.

OBD2 OPEL TECH2 è in grado di collaborare con le automobili OPEL generate tra il 1997 e anche il 2004. Entrambi i tester hanno le stesse funzioni per la completa diagnosi medica OPEL. L'interfaccia utente semplice è progettata per rendere il tuo PC esperto di auto e dispositivi diagnostici per camion. Tuttavia, viene richiesto di disporre di un Pentium COMPUTER con porta COM. Tutti i componenti digitali sono ben adattati alla porta OBD2, ciò che rende OPEL TECH2 effettivamente resistente e prova anche di funzionare in ogni servizio automatico.

