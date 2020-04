Borraccia termica per bici: come trovare online i migliori modelli del 2020

Andare in bicicletta è un hobby che consente non solo di rimanere in forma, ma anche di visitare luoghi suggestivi con percorsi di trekking in giro per il mondo. Tra le cose da portare sempre con sé, sia che si tratti di una tranquilla pedalata cittadina che di un'ardua scalata tra le montagne, non deve mai mancare una buona borraccia termica.

La borraccia termica non solo mantiene la temperatura ottimale delle bevande, fredde o calde che siano, ma è la scelta più ecologica che si possa fare. Le classiche bottiglie di plastica, infatti, dopo l'uso vengono gettate via e inquinano il nostro pianeta, con conseguenze che proprio in questi ultimi decenni stanno diventando drammatiche per i nostri mari. Le migliori bottiglie termiche 2020 sono in acciaio inox e alluminio e sono assolutamente ecologiche, anche perché possono essere riutilizzate senza limiti.

Per trovare online i migliori modelli di quest'anno, basta navigare sul web e porre l'attenzione innanzitutto sui materiali già citati che sono i migliori anche per gli scopi alimentari e non rilasciano spiacevoli retrogusti nel liquido con cui sono a contatto. Bisogna anche prestare attenzione al rivestimento della borraccia, che dovrà essere doppio affinchè mantenga costante la temperatura della bevanda ed eviti che trasudi umidità all'esterno. Ciò non solo sarebbe spiacevole se la borraccia venisse a contatto con oggetti che possano bagnarsi, ma potrebbe anche renderla scivolosa quando la si afferri.

Per trasportare una borraccia in bicicletta esistono due modi: il primo è quello di metterla semplicemente in uno zaino, il secondo è quello di munirsi di apposito supporto, anch'esso acquistabile online, della misura giusta per mantenerla salda al telaio. Ovviamente, in entrambi i casi è sottoposta a sollecitazioni non indifferenti, specie se il percorso è accidentato o tortuoso: in tal senso, la chiusura del tappo dovrà essere assolutamente ermetica, con materiali siliconici certificati che non facciano fuoriuscire neanche una goccia se si mette la borraccia persino a testa in giù.

A fungere da tappo, molti modelli presentano anche un contenitore atto a versare la bevanda per berla più comodamente; altri ancora sono addirittura dotati di display al led che indicano la temperatura a cui si trova il liquido, così da evitare scottature.

Ovviamente, a seconda della lunghezza del viaggio o delle esigenze personali, è possibile scegliere la capacità della borraccia che può andare da 350 a 1.000 ml, anche se in caso di bevande gassate è sempre consigliabile riempire la borraccia evitando di arrivare all'orlo per non danneggiare la guarnizione del tappo. Caratteristiche irrinunciabili sono la resistenza agli urti e ai graffi, specialmente se la borraccia è colorata e deve durare nel tempo.

Per quanto riguarda il design, infatti, le borracce termiche di ultima generazione sono veri e propri oggetti di tendenza: tinte unite sgargianti oppure più sobrie, disegni estrosi che richiamano alle galassie o ai fiori e soggetti astratti che sembrano usciti da un quadro moderno sono solo alcune delle varianti che si possono trovare sul web. La verniciatura viene effettuata con la tecnica cosiddetta "a polvere", grazie alla quale la resina contenuta si polimerizza aderendo perfettamente alla superficie della borraccia e creando effetti davvero speciali.

Le borracce termiche di domani, quindi, saranno sempre più colorate e artistiche, con caratteristiche eccellenti sia per quanto concerne la capacità di mantenere la temperatura, persino fino a 12 ore, sia per il significato ecologico che acquisiscono. Belle e resistenti, sono perfette per la bici ma anche per gli sport e il lavoro.