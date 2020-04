Calcio. Astinenza da rettangolo verde per Edo Capra: "Sarà bellissimo tornare a giocare, ora però ci sono priorità più importanti" (VIDEO)

Vivere la quarantena è difficile per tutti, ma ancor di più per quelle persone abituate ad essere sempre in movimento.

Edoardo Capra fa parte proprio di questa categoria. Una peculiarità che insieme a una classe tecnica sopraffina gli ha permesso di togliersi soddisfazioni a più riprese all'interno del mondo del calcio.

Le abitudini quotidiane e domenicali appaiono però distanti, dato il periodo complicato, motivo per cui, secondo l'attaccante dell'Imperia, è giusto dare priorità ad altri valori.