Non solo palleggi in casa, ma anche un forte messaggio di ringraziamento nei confronti di tutte quelle persone che, ormai da settimane, sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

I ragazzi della Juniores della Veloce hanno voluto esprimere, attraverso un video. la loro gratitudine nei confronti dei medici e del personale sanitario, impegnato nel contenimento della pandemia.