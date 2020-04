Outfit sportivi da donna: come essere trendy senza rinunciare alla comodità

In palestra o al parco, in pista o fra le mura domestiche, indossare l’abbigliamento giusto è il primo passo per un allenamento efficace. Naturalmente, un capo sportivo da donna, affinché sia adatto all’esercizio fisico deve rispondere a una serie di caratteristiche funzionali, che ne assicurino vestibilità, sicurezza e praticità.

Un indumento per lo sport deve essere, infatti, comodo, per agevolare il movimento di braccia e gambe; confortevole, per accogliere le linee del corpo con naturalezza; infine, fresco, per assicurare la traspirabilità della pelle anche nelle sedute di fitness più impegnative.

Per queste ragioni, felpe, leggings e biancheria devono essere di ottima qualità, realizzati con tessuti idonei e con cuciture antistress.







Abbigliamento e sport: comode ma trendy

Naturalmente, anche nella scelta degli indumenti giusti per lo sport non deve mai mancare il fattore estetico: è molto importante che una donna continui a sentirsi a proprio agio anche nei momenti dedicati al fitness, quando il gusto per i dettagli viene spesso messo da parte.

Via libera quindi ai colori del momento, ai tagli di sartoria più in voga e alle proposte stretch: l’outfit giusto per l’attività fisica non rinuncia mai allo stile e aiuta a sentirsi belle anche negli allenamenti più intensi.

Per selezionare i capi da abbigliamento sportivo da donna più trendy, ma allo stesso tempo comodi, ci si può affidare al web, dove portali come lechicshop.it possono assicurare proposte di qualità, ma allo stesso tempo di tendenza.







Sportive o casual con felpe e top

Il top è l’indumento universale utilizzato da tutte le donne che praticano sport e non vogliono rinunciare a sentirsi valorizzate. Si tratta di un capo nato per le stagioni più calde, ma che può essere utilizzato in tutti i periodi dell’anno abbinandolo, per esempio con tute e maglie felpate.

Le felpe donna di lechicshop.it, a questo proposito, sono in grado di soddisfare qualsiasi genere di preferenza in fatto di stile. Si va da proposte dal taglio classico a quelle più particolari, come le felpe a vita alta, passando per modelli che richiamano la fattura dei maglioni, disponibili in varie soluzioni: tra le più in voga, attualmente si annoverano quelle a mezza zip e a collo alto.

Leggings: non solo comodità

Must have di chi pratica sport – ma anche delle donne che scelgono di indossare un capo comodo per le faccende quotidiane – è il classico leggings, un indumento che unisce versatilità e praticità. Comodo e versatile, è capace, come pochi altri prodotti, di mettere in risalto le curve del corpo, assicurando uno stile glam, sia negli outfit sportivi, sia nei look casual.

Le nuove tendenze in fatto di moda suggeriscono, infatti, molteplici abbinamenti, prevedendo l’accostamento di leggings basic a t-shirt con taglio stretch – in caso di attività ginnica – o modelli di colore scuro a magliette maxi-pull nei contesti tipicamente più casual.







Giubbini e giacche a vento per lo sport

Chi pratica sport lo sa bene: è importante essere comodi anche quando fa freddo. Le basse temperature impongono l’utilizzo di indumenti più caldi, ma questo non significa dover rinunciare alla propria femminilità.

Occorre, quindi, individuare il modello di giubbino giusto da indossare quando si fa attività fisica: per le donne sportive, le migliori marche hanno pensato a giacche a vento con stampe camouflage dall’effetto safari; in alternativa, si può optare per piumini leggeri ma caldi, realizzati con linee ultra slim e nuance fortemente fluo.







Sneakers e non solo: come scegliere le calzature adatte

Ogni outfit sportivo che si rispetti non può prescindere dalla scelta della calzatura giusta, che deve essere il binomio perfetto tra stile e comodità.

Per chi ama lo sport a tutto tondo, il portale di abbigliamento da donna Le Chic suggerisce l’utilizzo di scarpe da tennis o di sneakers, in questo caso selezionando modelli colorati o dai dettagli stilisticamente più trendy.

In vista di attività sportiva specifica, invece, meglio optare per un paio di calzature tecniche, tenendo conto della leggerezza e dello spessore, al variare del terreno di destinazione.

Affidandosi a un e-commerce specializzato per creare il proprio outfit sportivo, dunque, si potranno sfoggiare look pratici senza dover rinunciare al glamour, beneficiando, al contempo, delle promozioni e degli sconti speciali garantiti dagli acquisti online.