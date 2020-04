Calcio. Campionati dilettantistici chiusi in Francia: "Per le classifiche conterà la media punti ottenuta"

E' arrivata poche ore la la scelta della FFF, la Federazione Calcistica Francese, in merito alla sorte dei campionati dilettantistici.

Per la Federazione transalpina i campionati non ripartiranno più, con le classifiche congelate al 13 di marzo. Le graduatorie saranno stilate sulla media punti rispetto agli incontri disputati, per evitare diatribe in merito alle partite rinviate.

Questo il comunicato:

Di fronte all'eccezionalità della situazione, la FFF ha organizzato un'ampia consultazione con i calciatori, le organizzazioni rappresentative, le leghe e i distretti per determinare una soluzione armonizzata per fermare le competizioni in tutto il paese. Al termine di questa fase di scambi e studi, il Comitato Esecutivo della FFF ha pertanto preso le seguenti decisioni in merito ai termini e alle condizioni per fermare le competizioni delle Leghe e dei Distretti:

- interruzione delle competizioni il 13 marzo (data di sospensione delle competizioni) indipendentemente dal numero di partite giocate.

- l'impostazione della classifica in base al rapporto punti ottenuti / numero di partite giocate, al fine di neutralizzare l'effetto delle partite posticipate.