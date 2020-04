Calcio, Vado. Missione compiuta per mister Stefano Gandolfo, ottenuto il patentino Uefa C

Tra i tecnici che hanno conseguito l'abilitazione Uefa C, c'è anche Stefano Gandolfo.

Il tecnico del Settore Giovanile del Vado ha raccontato la sua esperienza:

"E' tutto partito lo scorso 7 ottobre, dando poi gli esami dal 16 al 18 gennaio scorso. L'esito è stato positivo, fino ad ottenere l'abilitazione per allenare all'interno del settore giovanile di tutte le società, sia professionistiche che dilettanti.

Fortunatamente stavo già allenando in una società importante come il Vado: un grazie va al mio responsabile Vincenzo Eretta e i miei collaboratori Marc Tona e Nicolo Remonato, pronti a sostituirmi nei mesi di assenza necessari per superare gli esami.

Il corso mi ha fatto incontrare una persona speciale come Massimo Colla, collega indimenticabile, e ho anche avuto la fortuna di avere un professore di tecnica calcistica come Giancarlo Camolese.

Ringrazio in primis la mia famiglia per il loro supporto e una persona che non dimenticherò mai, Carlo Pizzorno, che mi ha fatto ritrovare il mondo del calcio da mister. Infine un pensiero va anche i miei dirigenti del Vado, Alberto Zunino, Stefano Giusto e Romano Altieri per il loro incoraggiamento e soprattutto a tutto l'ambiente Vado".